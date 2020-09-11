الصحة الفلسطينيّة: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بـ"كورونا" و1208 حالة تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة اليوم، الجمعة، تسجيل 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطن (76 عاما) من محافظة طولكرم، ومواطن (90 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل، ومواطنة (60 عاما) من دورا بمحافظة الخليل، ومواطنة (34 عاما) من بلدة الرام، ومواطن (58 عاما) من مخماس في ضواحي القدس، وجميعهم يعانون أمراضا مزمنة، باستثناء المواطنة المتوفاة من دورا، إضافة إلى وفاتين سجلتا في مدينة القدس، ووفاة لمواطنة (83 عاما) من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (157)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (56)، محافظة قلقيلية (16)، محافظة رام الله والبيرة (87)، جنين (35)، أريحا والأغوار (17)، طوباس (22)، طولكرم (32)، قطاع غزة (80)، ضواحي القدس (64)، مدينة القدس (60).

وتابعت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (18)، محافظة قلقيلية (57)، محافظة طوباس (1)، محافظة نابلس (24)، محافظة الخليل (777)، محافظة بيت لحم (84)، محافظة طولكرم (6)، مدينة القدس (241).

ولفتت إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووصلت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 232 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 37866 إصابة، تعافى منها 26691، في حين لا يزال هناك 11,175 حالات نشطة، منها 34 توصف بالحرجة، كما أجري في مختبرات وزارة الصحة حتى الآن 329,159 فحصا للكشف عن الإصابة، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم، الجمعة، بدء استيعاب 1500 عنصر أمن، لدعم عملها في مواجهة انتشار جائحة كورونا بالقطاع.

وقال رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالوزارة، العميد بهجت أبو سلطان، في تصريح نشره موقع "الداخلية"، إن "استيعاب 1500 عنصر على دفعات، يأتي ضمن المرحلة الثانية من خطة الوزارة، باستيعاب 2500 جندي لمواجهة جائحة كورونا".

وفي 8 أيلول الجاري/سبتمبر، أعلنت وزارة الداخلية، إنهاءها إجراءات توظيف 528 عنصر أمن (بشكل مؤقت)، ضمن مرحلة أولى من خطة استيعاب الأفراد الجدد.

وأضاف أبو سلطان، أن ذلك "يأتي ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر، على أن يتم استيعاب العدد المتبقي من الـ2500، وهو 472 خلال الفترة المقبلة".

وأردف أن المرشحين للعمل، سيخضعون لفحص طبي لتأكيد خلوهم من فيروس كورونا، والكبد الوبائي.

وأشار إلى أنه سيتم "إلحاق المنتسبين، بدورة تدريبية وفق إجراءات الوقاية والسلامة، لتعزيز عمل أجهزة الوزارة في ظل خطة الطوارئ لمواجهة الجائحة، والمساعدة في تطبيق إجراءات الوقاية للحد من انتشار الفيروس".

وبدوره، قال الناطق باسم الداخلية، إياد البزم للـ"أناضول"، إن خطوة التوظيف "تأتي لتعزيز إمكانات أجهزة وزارته في ظل مواجهتها انتشار الفيروس".

وأضاف أن "المنظومة الأمنية في غزة، بحاجة ماسة إلى القوى البشرية وعناصر الأمن، في ظل التحديات الراهنة، التي تعمل على مواجهتها كل أجهزة الوزارة".

وأشار البزم، أن الوزارة "وضعت خططا وإجراءات وقائية مشددة لحماية القوات من الإصابة بالفيروس"، لافتا إلى أن ذلك "يستلزم أعدادا إضافية لنتمكن من الاستمرار في القيام بواجبنا في هذه المرحلة".

وتفرض الحكومة التي تديرها "حماس" في غزة، حظر التجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 آب/أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس داخل المجتمع، (غير العائدين من الخارج).

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في غزة منذ آذار/مارس الماضي، 1631، منها 11 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 114.