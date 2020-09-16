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القدس المحتلة: حالة وفاة و2000 إصابة نشطة بكورونا

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 23:17

القدس المحتلة: حالة وفاة و2000 إصابة نشطة بكورونا
عاملون صحيون فلسطينيون ينقلون جثة امرأة من نابلس (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الأربعاء، عن حالة وفاة جديدة متأثرة من فيروس كورونا، وأن مجمل الإصابات بالفيروس وصلت إلى نحو ألفي إصابة، خلال اليوم الأخير.

وقال الجبريني في بيانه إنه "في الوقت الذي شهدت فيه المدينة اليوم حالة وفاة جديدة لمواطنٍ من أم ليسون ترتفع حالات الوفاة إلى 44 حالة وفاة".

وأفاد الدكتور الجبريني بأن "مدينة القدس تواصل للشهر الثاني على التوالي تسجيل أرقام تزيد عن 100 إصابة يوميًا الأمر الذي ينعكس سلبيًا على الحالة الوبائية في المدينة وبالتالي استمرار تفشي المرض".

وأوضح الطبيب المقدسي بهذا الخصوص أن "عدد إصابات اليوم الأربعاء بلغ 129 إصابة مقابل 109 حالات شفاء ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 1986 إصابة".

وقال الجبريني إن "محطات الفحص في مدينة القدس لن تعمل يوم غد الخميس بسبب الضغط الكبير على المختبرات بانتظار نتائج الفحوصات وأنها ستعود للعمل بنفس الوتيرة اعتبارًا من الجمعة".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#القدس المحتلة
#فيروس كورونا
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#إصابات

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