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إبعاد مقدسييْن عن الأقصى لنصف عام واعتقال 4 آخرين

تاريخ النشر: 18/09/2020 - 21:10

إبعاد مقدسييْن عن الأقصى لنصف عام واعتقال 4 آخرين
اعتقال أحد حراس الأقصى بوقت سابق (توضيحية - عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، المقدسييْن عصام عميرة، ورأفت نجيب، قرارين بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر، كما اعتقلت 4 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"عن مصادر محلية، دون أن تسمّها، القول إن سلطات الاحتلال سلمت عميرة ونجيب القرارين، واشترطت عليهما العودة للتحقيق يوم الخميس المقبل.

وذكرت أن سلطات الاحتلال اشترطت عليهما دفع غرامة مالية قيمتها 5000 شيكل لكل منهما.

وكانت شرطة الاحتلال، قد احتجزت عميرة ونجيب قرب الأقصى، بحجة "التجمع غير المشروع".

واعتقلت قوات الاحتلال، 4 مقدسيين لدى خروجهم من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من رامي الفاخوري، وإبراهيم النتشة، وجهاد قوس، وأحمد أبو غزالة، أثناء خروجهم من المسجد.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الاحتلال الإسرائيلي
#عصام عميرة
#رأفت نجيب
#المسجد الأقصى
#باب الأسباط

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