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9 وفيات و683 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 20/09/2020 - 13:47

9 وفيات و683 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
إجراءات للحد من كورونا بغزة لليوم الـ27 (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 9 حالات وفاة، فيما شخصت 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة بالضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب ما أعنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 254 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية في جميع المحافظات، باستثناء مدينة القدس، التي لم ترد منها معطيات جديدة.

ولفتت الوزارة إلى وجود 42 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان لها، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 30%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين (50 و79 عاما)، ومواطن (72 عاما) من دورا، ومواطنة (64 عاما) من مدينة الخليل، ومواطنة (74 عاما) من بيت لحم، و4 مواطنين (67 و83 و48 و61 عاما) من طولكرم.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب التالي: محافظة الخليل (115)، محافظة نابلس (86)، محافظة بيت لحم (53)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة رام الله والبيرة (120)، جنين (50)، طوباس (9)، سلفيت (16)، أريحا والأغوار (24)، طولكرم (43)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (102).

بينما حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (130)، محافظة جنين (32)، محافظة طولكرم (29)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة سلفيت (2)، قطاع غزة (30).

إلى ذلك، يتواصل فرض الجهات الحكومية في غزة إجراءات مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل القطاع لليوم الـ27 على التوالي، في وقت حذرت وزارة الصحة من نفاد المسحات المطلوبة لفحص العينات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وتمنع وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة التحرك بين المحافظات، والحركة في جميع مناطق القطاع من الساعة الثامنة مساء، حتى السابعة صباحا.

وتتجول قوات شرطية في الشوارع وعلى المحال التجارية وتفرض الإغلاق كل يوم الساعة الثامنة مساءً.

وسمحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بفتح جزئي للمصالح التجارية والأسواق في مناطق تخفيف الحظر الخضراء، بشروط أعدتها وزارة الصحة والجهات المختصة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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