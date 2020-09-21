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الاحتلال يحتجز طفلين قرب نابلس

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 21:10

الاحتلال يحتجز طفلين قرب نابلس
أرشيفية للتوضيح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، طفلين من بلدة قريوت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان شمال الضفة، مراد شتيوي، القول إن قوات الاحتلال احتجزت الطلفين عمرو عطا الله خازم (13 عاما) ومحمد سعادة خليل (14 عاما)، من بلدة قريوت عقب تواجدهما على طريق العين بالقرب من مستوطنة "شيلو".

بدروه، ذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن جهودا تبذل مع الصليب الأحمر الدولي من أجل الإفراج عن الطفلين المحتجزين.

وأشار الى أن طريق العين مغلقة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ويحرم الاحتلال أهالي قريوت من سلوكها، باعتبارها قريبة من المستوطنات.

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#الاحتلال الإسرائيلي
#بلدة قريوت
#نابلس
#الضفة  الغربية المحتلة

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