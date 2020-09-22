الضفة: الأمن الوقائي يعتقل 7 أعضاء يتبعون لفصيل دحلان

نفذت أجهزة الأمن الوقائي الفلسطينيّة، في وقت متأخر من مساء الإثنين، اعتقالات بحق أنصار للقيادي السابق بحركة فتح، محمد دحلان، الذي ترعى مصالحه وتدعمها الإمارات.

وأكد متحدث باسم "تيار الإصلاح الديمقراطي" الذي يقوده دحلان، أن السلطة الفلسطينية نفّذت اعتقالات ووصفها بأنها "اعتقالات بدوافع سياسية"، مضيفًا أن الأمن الوقائي اعتقل سبعة أعضاء من تياره.

وأوضح بيان تيار دحلان أن "من بين المعتقلين هيثم الحلبي، وسليم أبوصفية وهما عضوان كبيران في فصيل دحلان".

وأصدرت قوات الأمن الفلسطينية، بيانا توضيحيا، قالت فيه إنها "اعتقلت الحلبي في قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، في إطار الجهود المتواصلة لفرض الأمن والنظام، ولم يذكر البيان أي اعتقالات أخرى، كما أحجمت وزارة الداخلية التابعة للسلطة عن التعليق" بحسب وكالة رويترز.