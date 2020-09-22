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الكيلة: الاحتلال تسبب بإتلاف 100 ألف مسحة لفحص كورونا

تاريخ النشر: 22/09/2020 - 13:32

الكيلة: الاحتلال تسبب بإتلاف 100 ألف مسحة لفحص كورونا
غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: طارق طه

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسببت بإتلاف 100 ألف مسحة خاصة بفيروس كورونا المستجد، بسبب عرقلته إجراءات دخولها من الأردن إلى فلسطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة قبل أيام".

وأوضحت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن ذلك أدى إلى حدوث النقص الحاصل في المسحات الخاصة بإجراء فحص فيروس كورونا، مبينة أن ما هو متوفر الآن يكفي لـ 3 أيام فقط.

وأضافت أن وزارة الصحة ستعمل على ترشيد استهلاك المسحات المتوفرة، حيث يقتصر إجراء الفحوصات حاليا على المخالطين من الدرجة الأولى فقط، مشيرة الى أن هناك وعودا بوصول كميات كافية من المسحات غدا الأربعاء، في حين وصلت 20 ألف مسحة من منظمة الصحة العالمية الى قطاع غزة أمس.

وشددت وزيرة الصحة على أن العمل في الحد من انتشار فيروس كورونا، يتم وفق شقين الأول بالتقصي الوبائي للمجتمع، والثاني هو العلاجي ويتم من خلال تجهيز مشاف لعلاج كورونا، مؤكدة تجهيز الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس لعلاج مرضى كورونا، كما يجري العمل على تجهيز مستشفى عزون الذي تصله اليوم كافة التجهيزات على أن يتم افتتاحه غدا، كما سيتم تجهيز مشفى آخر في طوباس لذات الغرض.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الضفة الغربية المحتلة
#الاحتلال
#فحوصات
#كورونا
#فيورس كورونا
#إتلاف مسحات

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