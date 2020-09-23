الأحد: فتح معبر رفح في الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة والسفارة الفلسطينية في القاهرة، اليوم، الأربعاء، عن فتح معبر رفح البري بالاتجاهين، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأفاد إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، في تصريح مقتضب بأنه "سيتم فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام بالاتجاهين اعتبارا من الأحد القادم وحتى الثلاثاء". وقال إنه "سيصدر إعلان تفصيلي عن هيئة المعابر في وقت لاحق اليوم".

وهذه هي المرة الثانية، التي يُفتح فيها معبر رفح البري، أمام حركة المسافرين بالاتجاهين، منذ بدء أزمة كورونا في آذار/ مارس الماضي، حيث سبق وأن تم فتحه في اتجاه واحد فقط لعودة العالقين في الخارج.

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين وذلك لمدة ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر/أيلول حتى الثلاثاء 29/ سبتمبر أيلول.

من جانبها، أعلنت سفارة فلسطين لدى مصر أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين وذلك لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 أيلول/ سبتمبر حتى الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر.

وأوضحت السفارة أنه يتوجب على المواطنين المسافرين القادمين إلى مصر من قطاع غزة أو من دول أخرى ومتوجهين إلى قطاع غزة، "حيازة وثيقة شهادة اختبار فيروس كورونا (PCR) حديثة لم يمرّ على إصدارها أكثر من 72 ساعة".

ولفتت السفارة إلى أنها "ستقوم بإصدار إعلان لاحق بكافة التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالحجز والتنقل".