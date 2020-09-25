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الجيش المصري يعتقل 3 صيادين فلسطينيين جنوب غزة 

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 11:25

الجيش المصري يعتقل 3 صيادين فلسطينيين جنوب غزة 
صيّادون غزيّون (توضيحية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقل الجيش المصري 3 صيادين، جنوب قطاع غزة المحاصَر، بعد أن اجتازوا الحدود البحرية المصرية، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن نقيب صيادي الأسماك الفلسطينيين في القطاع، نزار عياش، قوله إن زورق صيد فلسطيني، على متنه 3 أشخاص، عبر المياه المصرية، جنوب القطاع، ولاحقته زوارق سلاح البحرية المصرية وأطلقت باتجاهه النار، واعتقلت الصيادين الذين كانوا على متنه.

وأوضح عياش أن الصيادين الثلاثة، من عائلة واحدة، ويقطنون مدينة دير البلح، وسط القطاع، و"لم تتضح حتى الآن، معلومات إضافية حول مصيرهم".

ولم تصدر السلطات في قطاع غزة، تعقيبا حول الحادث.

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#الجيش المصري
#غزة

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