مستوطنون برفقة جيش الاحتلال يعتدون على ممتلكات قرية قصرة

أحرق مستوطنون مركبة لأحد سكّان قرية قصرة شمالي الضفة الغربيّة، ظهر اليوم السبت، ورافق هذا الاعتداء حضور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة مستوطنين هاجموا مزرعة للدواجن في القرية وحطموا محتوياتها، كما هاجموا عددا من المنازل.

وحسب الشهود، فقد أدى ذلك لاندلاع مواجهات بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي من جهة، وأهالي القرية من جهة أخرى.

وذكروا أن الجيش الإسرائيلي حضر لحماية المستوطنين، وأطلق الرصاص المطاطي تجاه الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون حماية ممتلكاتهم والدفاع عنها، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وتتعرض قرية قصرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المقيمين في المستوطنات المحيطة بها، والمقامة على أراض مصادرة.