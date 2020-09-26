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5 إصابات إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 21:02

5 إصابات إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة كفر قدوم
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلق جنود الاحتلال، مساء اليوم السبت، الرصاص المغلف بالمطاط، على مسيرة كفر قدوم الشعبيّة الدوريّة، وأُصيب 5 شبان خلال القمع في المسيرة شرقي محافظة قلقيلية.

وتنطلق مسيرات كفر قدوم بشكلٍ أسبوعي منذ سنوات، تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع البلدة المغلق منذ أكثر من 17 عامًا.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن 5 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني، عولج منهم 4 ميدانيًا بينما نقلت الخامسة إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية لتلقي العلاج، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة الشعبية في القرية.

وفي سياق متّصل كان قد أحرق مستوطنون مركبة لأحد سكّان قرية قصرة شمالي الضفة الغربيّة، ظهر اليوم السبت، ورافق هذا الاعتداء حضور قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#رصاص مطاطي

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