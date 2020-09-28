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هنية: اتصالات مع القاهرة لتأمين عودة صياد مصاب إلى غزة

تاريخ النشر: 28/09/2020 - 07:51

هنية: اتصالات مع القاهرة لتأمين عودة صياد مصاب إلى غزة
تشييع جثماني الصيادين الزعزوع في دير البلج، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: بلال ضاهر

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أمس الأحد، إن اتصالات تجرى مع القاهرة لتأمين عودة صياد فلسطيني لقطاع غزة، أصيب وقتل شقيقيه برصاص الجيش المصري، جنوب قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية، مع عائلة الزعزوع، مقدما التعازي لهم، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقتل الجيش المصري الصيادين، حسن ومحمود زعزوع، وأصاب شقيقهما ياسر زعزوع بالرصاص، فجر يوم الجمعة الماضي، خلال عملهم قرب الحدود البحرية بين القطاع ومصر، بحسب نقابة الصيادين الفلسطينيين.

وقال هنية إن "هناك اتصالات تجري مع المسؤولين في مصر لتأمين عودة نجلهم الثالث ياسر إلى القطاع"، مشيرا إلى أن حركة حماس "تقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل".

وقالت وزارة الداخلية والأمن الداخلي في غزة إنها تسلمت جثماني الصيادين حسن ومحمود زعزوع، من مصر، وأن شقيقهما ما زال لدى السلطات المصرية لتلقي العلاج.

وأدانت الحكومة الفلسطينية في رام الله، وفصائل فلسطينية بينها حماس والجهاد الإسلامي، جريمة قتل الصياديْن، فيما لم يصدر عن السلطات المصرية أي تعقيب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#قطاع غزة
#مصر
#صيادون

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