كورونا بغزة: 85 إصابة جديدة وتعافي 150 حالة

شخصت 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، بعد فحص 2028 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي 150 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لبيانات الصحة فإن إجمالي الإصابات منذ آذار/مارس الماضي 2911 إصابة، منها حالات نشطة حاليا 1420 حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 1470 حالة، فيما استقر عدد الوفيات عند 21 حالة وفاة.

وهذه المرة الأولى منذ إعلان تسلل فيروس كورونا إلى المجتمع بالقطاع في 24 أغسطس/ آب الماضي، يزيد فيها عدد المتعافين عن الحالات النشطة.

إلى ذلك، تتابع وزارة الصحة بغزة الحالة الصحية لنحو ألف مواطن، تم توزيعهم على ستة مراكز للحجر الصحي معظمهم من القادمين من مصر.

إغلاق 4 مدارس في بيت لحم والخليل

أما في الضفة الغربية، أغلق صباح اليوم الثلاثاء، ع مدارس وشعب صفية بسبب فيروس كورونا، وذلك بقرار مديريتا التربية والتعليم في بيت لحم وجنوب الخليل.

وتقرر إغلاق مدرسة بنات بيت لحم الثانوية لمدة 48 ساعة، بعد إصابة ثلاث معلمات، ومدرسة الصخرة الأساسية المختلطة في بلدة بيت فجار حتى نهاية الأسبوع الجاري، بعد إصابة المديرة وثلاث معلمات، ومدرسة ذكور بيت لحم الثانوية لمدة 48 ساعة بسبب إصابة مدير المدرسة.

كما تقرر إغلاق شعبة الصف الرابع في مدرسة حيفا الأساسية للبنات في بيت فجار لمدة 48 ساعة بعد إصابة طالبة، وشعبتي الصف الثالث والرابع في مدرسة التشيلي بمدينة بيت جالا، لمدة 48 ساعة أيضا.

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