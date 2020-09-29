مداهمات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين، فيما أطلقت بحرية الاحتلال النيران على قوارب الصيادين في بحر غزة دون وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

وأفاد نادي الأسير بمداهمة الاحتلال لمناطق مختلفة بالضفة واقتحام العديد من المنازل وتفتيشها، فيما تم اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

في محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر مالك واعتقلت الشابين غسان أحمد بعيرات، والشاب أيوب عبد الرحمن بعيرات وجرى نقلهما إلى جهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال اقتحم البلدة وسط إطلاق قنابل الصوت، ونصب حاجزا طيارا على مدخلها، وصادر مركبة للشاب المعتقل غسان بعيرات.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فتى من مخيم العروب، وداهمت منزلا في دير العسل.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى أحمد عماد البدوي من مخيم العروب، بينما داهمت منزل المواطن أشرف شحدة الشوامرة في قرية دير العسل.

بينما في شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري ومعسكر سالم قضاء جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وِأعاقت تحركات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا في خطوة استفزازية ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها حتى فجر اليوم، بعد أن استجوبت عددا من المواطنين وفتشت مركباتهم.

بينما في محافظة طولكرم، داهمت آليات الاحتلال أطراف بلدة فرعون، وداهمت منازل المواطنين.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فتية من مخيم العين قرب مستوطنة "ألون موريه"، بزعم العثور على زجاجات حارقة بحوزتهم، والشبان هم: محمد إياد حمدي، وكريم شاهين، ومحمد حمدي، ومحمد أبوالريش.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منطادا للمراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق المنطاد فوق منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة لمراقبة تحركات المواطنين.

يذكر أن الاحتلال أطلق ثلاثة مناطيد للمراقبة في غضون أسبوعين فوق منطقة أم ركبة التي تتعرض إلى هجمة استيطانية، بهدم المنازل وإخطارت بوقف البناء ومنع التوسع العمراني.