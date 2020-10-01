مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها مواجهات في بعض المناطق، حيث تم عددا من المواطنين، بينهم الصحافي طارق أبو زيد.

وتواصل قوات الاحتلال اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

ووفقا لمكتب إعلام الأسرى فإن قوات الاحتلال اعتقلت 29 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات بالضفة فجرا.

وأفاد نادي الأسير بمداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة، تخللها اقتحام وتفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها، فيما تم اعتقال عددا من المواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجنود والمستوطنين.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية مواطنين من مخيم الفوار، وبلدتي بيت أمر والظاهرية.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار، واعتقلت كلا من: إسماعيل سمير الفيومي، وعدي حسني النجار، ومعتصم وائل عوض الله ويزن النجار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالبين: محمد نظام اخليل، وسليمان محمد أبو دية.

ومن بلدة الظاهرية اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف حسن الجبارين واستولت على مركبتين، ومن مدينة الخليل اعتقلت وهيب ابو حديد، بعد ان داهمت منزله.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي طارق أبو زيد، بعد دهم منزله بشارع طلعة عبد الرحيم محمود، وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وصادرت قوات الاحتلال أجهزة الخليوي والحاسوب الخاصة بالصحفي أبو زيد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدنان أبو حويلة من حي اسكان الكهرباء في المدينة، وذلك بعد دهم منزله وتفتيشه.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في بلدة سبسطية، عقب اقتحامها، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد غازي بشارات، بعد أن داهمت منزل ذويه.

بينما في سلفيت، اقتحمت آليات عسكرية احتلالية بلدة كفل حارس وأغلقت بوابتها الغربية.

أما في محافظة رام الله، دهمت دوريات الاحتلال بلدة عين يبرود، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، فيما اعتقلت 3 شبان من المزرعة الشرقية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين سعد أحمد سالم، ومنصور عطا وهو شقيق الشهيد أسامة عطا، عقب اقتحام دير أبو مشعل.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد المجيد عيسى أبو عاهور، بعد أن داهمت منزل والده في منطقة العين قرب كنيسة المهد، وفتشته.

واندلعت مواجهات في منطقة العين، بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسي في بلدة تقوع، ومنعت المركبات من المرور أثناء تركيب سياج شائك على جانب الطريق يلحق الضرر بطلبة المدارس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من قرية العيسوية شمالا، وهم يزن أمجد عبيد، وسامر منذر عطية، ومنير كايد محمود، ومجد داري، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قرية الطور وعرف من المعتقلين أشرف الهدرة وبكر المغربي.