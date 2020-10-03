الصحة الفلسطينية: 11 وفاة بكورونا و406 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل 11 حالة وفاة و406 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل تسجيل 563 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجيل 8 وفيات، 4 منها في محافظة نابلس، ووفاتان في محافظة رام الله والبيرة، ووفاة في محافظة الخليل، وأخرى في ضواحي القدس، إضافة إلى 3 وفيات في مدينة القدس.

ولفتت إلى أنه جرى تسجيل 198 إصابة جديدة بالفيروس في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية المحتلة)، و114 إصابة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة المحاصر)، و94 في مدينة القدس.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 403 حالات تعافٍ في المحافظات الشمالية، و95 في المحافظات الجنوبية و65 في مدينة القدس.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة وجود 51 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 16.4%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

ومنذ بدء انتشار الجائحة في البلاد كانت الإصابات محصورة في مناطق ومدن محددة، حيث كانت تسعى طواقم وزارة الصحة الفلسطينية إلى حصر المخالطين وتتبع الخريطة الوبائية، إلى أن اتسعت الدائرة لتشمل المناطق كافة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وبعد فترة لا تقل عن شهرين من الإغلاق والإجراءات المشددة، بدأت الحكومة الاتجاه نحو التعايش مع الجائحة، نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية.

ومؤخرا، باتت وزارة الصحة تسجل أرقاما قياسية في الإصابات، إضافة إلى الوفيات، مقارنة بالأعداد بداية الجائحة، لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد تسجيل أرقام قياسية منذ نحو شهر، بعد أن كان شبه خال.

وتبع انتشار الإصابات في غزة إجراءات مشددة، وتعطيل للمدارس والجامعات والأسواق، حتى الآن، باستثناء حظر التجول الذي تم رفعه مؤخرا على أيام متفاوتة بحسب انتشار الإصابات‎.