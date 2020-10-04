الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال

أُصيب فتى بالرّصاص الحيّ، مساء اليوم الأحد، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناشط محمد عوض، القول إن "مواجهات اندلعت في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" جنوب بيت أمر، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الشبان، ما أدى لإصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم".

وجاء في التفاصيل أن الفتى نُقل إلى إحدى مستشفيات الخليل، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.