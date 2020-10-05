الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة.. مواجهات وإصابات

أطلقت قوات جيش الاحتلال النار، خلال اقتحامها لجنين وبلدة جبع، فجر اليوم الإثنين، أُصيب شاب بالرصاص الحي واعتُقل ثلاثة آخرون.

وذكرت مصادر محلية ونادي الأسير في جنين، أن "الشاب رأفت عقل عمر عقل (18 عاما)، أصيب برصاصة أسفل بطنه، خلال اقتحام قوات الاحتلال حي خلة الصوحة من مدينة جنين، وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "قوات الاحتلال اقتحمت حي السكة من المدينة، واعتقلت الشاب أمد خيري خلف بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته".

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال: "أحمد فايز حمدان سلاطنة، وعيد محمد عيد حمامرة، بعد أن اقتحمت منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين".

وقال شهود عيان إن "مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الصوت والأعيرة المعدنية، باتجاههم، دون وقوع إصابات".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فلسطينيا من بيتونيا غربي محافظة رام الله والبيرة. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد قرط (30 عاما)، بعد أن اقتحمت منزله في المدينة".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا وأطلقت قنابل الغاز والصوت صوب منازل المواطنين، دون وقوع إصابات.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الإثنين، اعتقالين بحق فلسطينييْن من بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم.

وأفادت مصادر بأن "قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد عماد الكار (15 عاما)، والشاب عبد الرحيم صبحي الكار (24 عاما)، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما".

وأضافت المصادر، أن "مواجهات اندلعت في بلدة الدوحة غربي بيت لحم، خلال اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات".

وكلن قد أُصيب، مساء أمس الأحد، فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حزما شمالي شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن فتى (15 عامًا) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، قرب مقبرة البلدة الشرقية، ونقل إلى مركز طبي لتلقي العلاج.