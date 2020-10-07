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الجاليات الفلسطينية: 155 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثالث

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 07:44

الجاليات الفلسطينية: 155 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات لليوم الثالث
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية في قطر وأميركا، دون أن تسجل وفيات جديدة بين الجاليات لليوم الثالث، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية، مساء الثلاثاء، في بيان لها، تسجيل 155 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات حول العالم إلى 6405 إصابة.

وأوضحت الوزارة إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بين الجاليات لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 266 وفاة.

وأكدت الوزارة تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين الجالية بأميركا، في كل من: دالاس، والينوي، وفرجينيا، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3825 إصابة، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد الوفيات 78 حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 127 إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في قطر، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1256، منها 84 حالة نشطة في الحجر الصحي خارج المستشفى، و7 حالات نشطة ليست حرجة، وهي قيد العلاج في المستشفى، إضافة إلى حالتين حرجتين في العناية المكثفة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 143 حالة تعاف جديدة بين الجالية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1155 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات السابقة 8 حالات.


#الجاليات الفلسطينية
#فيروس كورونا
#الخارجية الفلسطينية
#إصابات كورونا

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