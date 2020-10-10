  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينييّن في مخيمي الفوّار وجنين

تاريخ النشر: 10/10/2020 - 10:13

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينييّن في مخيمي الفوّار وجنين
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨ ووفا
تحرير: عدي محاميد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، خمسة فلسطينييّن من مخيم الفوار ومخيم جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد فوزي حامد الواوي، وسراج اسحاق أبو هشهش، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم الفوار، جنوبي الخليل.

أما في جنين، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رمزي حويل، ومحمد منذر جعص، والفتى محمد ستيتي، بعد دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ومساء أمسِ الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال التصدي لهجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب محافظة نابلس.

وذكرت "وفا"، إن مجموعة من مستوطني "جفعات رونين"، هاجمت منازل المواطنين بالحجارة على أطراف بلدة بورين الشرقية، وسط حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة والتصدي للهجوم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب منتصر خضر نجار (26 عاما).


#اعتقالات
#فلسطين
#الاحتلال
#مخيم
#جنين
#الفوار

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل شابا في بورين ويخطر بهدم منزل جنوبي بيت لحم
الاحتلال يعتقل شابا في بورين ويخطر بهدم منزل جنوبي بيت لحم

2020-10-09

"حماس" تبحث المصالحة الفلسطينية في موسكو
"حماس" تبحث المصالحة الفلسطينية في موسكو

2020-10-09

الضفة الغربية: إصابات واعتقالات جراء اعتداءات الاحتلال
الضفة الغربية: إصابات واعتقالات جراء اعتداءات الاحتلال

2020-10-09

الأكثر قراءة

مراحل الخروج التدريجيّ من الإغلاق

مراحل الخروج التدريجيّ من الإغلاق

2020-10-09
حريق جبال الناصرة ما يزال مشتعلًا وتحذير في الرينة وإكسال

حريق جبال الناصرة ما يزال مشتعلًا وتحذير في الرينة وإكسال

2020-10-09
استمرار تراجع شعبية نتنياهو: قرار الإغلاق اتخذ لأسباب سياسية

استمرار تراجع شعبية نتنياهو: قرار الإغلاق اتخذ لأسباب سياسية

2020-10-09
تحليلات: نتنياهو يدفن الاقتصاد لمنع المظاهرات وإرضاء الحريديين

تحليلات: نتنياهو يدفن الاقتصاد لمنع المظاهرات وإرضاء الحريديين

2020-10-09
الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا منذ صباح الجمعة

الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات بكورونا منذ صباح الجمعة

2020-10-09