الاحتلال يعتقل 5 فلسطينييّن في مخيمي الفوّار وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، خمسة فلسطينييّن من مخيم الفوار ومخيم جنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد فوزي حامد الواوي، وسراج اسحاق أبو هشهش، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما في مخيم الفوار، جنوبي الخليل.

أما في جنين، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رمزي حويل، ومحمد منذر جعص، والفتى محمد ستيتي، بعد دهم منازل ذويهم في المخيم، وتفتيشها.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات وسعير وحلحول ويطا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ومساء أمسِ الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال التصدي لهجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة بورين جنوب محافظة نابلس.

وذكرت "وفا"، إن مجموعة من مستوطني "جفعات رونين"، هاجمت منازل المواطنين بالحجارة على أطراف بلدة بورين الشرقية، وسط حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة والتصدي للهجوم.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت الشاب منتصر خضر نجار (26 عاما).