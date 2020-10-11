كورونا: 87 إصابة جديدة بغزة وتوقعات بارتفاع الإصابات بالضفة

شخصت 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 47 حالة تعافي من الفيروس في قطاع غزة، فيما تشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية إلى احتمال ارتفاع عدد الإصابات بالضفة الغربية، فيما تم إغلاق العديد من المدارس والمؤسسات عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل أروقتها.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي، أن "الإصابات الجديدة جرى تسجيلها بعد فحص 1661 عينة جديدة داخل قطاع غزة".

وأكدت الوزارة في تقريرها أن "حالات التعافي الجديدة بلغت 47 حالة من مصابي فيروس كورونا"، وبذلك يرتفع الاجمالي التراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي بلغ 3984 إصابة.

ووفقا للوزارة فإن من بين عدد الإصابات الاجمالي هناك، حالات نشطة حاليا 1610 حالة، و2350 حالة للمتعافين، و24 حالة وفاة.

وفي الضفة الغربية، توقعت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، ارتفاع أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، في تصريحات صحافية إننا "نتوقع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة المقبلة، وسنزود المشافي بأجهزة تنفس اصطناعي تحسباً لانتشار الفيروس.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، أمس السبت، تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بينها 5 في محافظة الخليل، فيما تم تسجيل 223 إصابة جديدة بكورونا في الضفة الغربية.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات، فيما أكدت بوجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

قرر محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الأحد، إغلاق دوائر سلطة الأراضي في محافظة جنين، لمدة يومين، بسبب اكتشاف إصابات كورونا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، إغلاق مدرسة اساسية مختلطة، وشعبتين لمدة 48 ساعة، بسبب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.