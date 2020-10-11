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"حماس": موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية

تاريخ النشر: 11/10/2020 - 21:22

"حماس": موسكو ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية
محمود عباس، وإسماعيل هنية (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، أن روسيا ترحب باستضافة لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية، بحسب ما أفاد عضو المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق.

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في زيارتنا لروسيا عبّر مبعوث الرئيس (فلاديمير) بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، عن ترحيب موسكو باستضافة لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية".

وأوضح أن تلك الخطوة "تدعيم للوحدة الوطنية، والشراكة السياسية، ومواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية".

والجمعة الماضية، أعلنت "حماس" أن وفدا من قيادييها توجه إلى موسكو، لاستكمال الحوار وتعزيز المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت روسيا عزمها دعوة الفصائل الفلسطينية للاجتماع قريبا في موسكو، من أجل تعزيز مسار المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

ومؤخرا، شهدت الساحة الفلسطينية تقاربا بين "حماس" و"فتح"، بعد لقاءات عقدها قادة فيهما بكل من تركيا وقطر ولبنان، لإنهاء ملف الانقسام الداخلي وإتمام المصالحة، وإجراء انتخابات عامة.

والشهر الماضي، اتفقت "فتح" و"حماس" في تركيا على "رؤية" تتعلق بإنهاء الانقسام وتوحيد الصف لمجابهة ما تتعرض له القضية، وأكدتا أن هذه الرؤية ستعرض قريبا "ضمن حوار وطني شامل"، بحسب بيان مشترك للحركتين حينها.


#حماس
#روسيا
#موسكو

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