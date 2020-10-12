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العليا: لن يُفرج عن الأخرس قبل 26 نوفمبر.. 78 يومًا من الإضراب

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 11:53

العليا: لن يُفرج عن الأخرس قبل 26 نوفمبر.. 78 يومًا من الإضراب
مظاهرة تضامن مع الأسير الأخرس في غزة (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قررت المحكمة العليا الإسرائيليّة، اليوم الإثنين، عدم الإفراج عن المعتقل إداريا، الأسير ماهر الأخرس، قبل يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقبلت المحكمة موقف النيابة العامة من التماس الإفراج عن الناشط في الجهاد الإسلامي، الأخرس، وقضت بعدم الإفراج عنه قبل 26 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ويُشار إلى أن الأخرس يدخل يومه الـ78 وهو مضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، وكان قد هدد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بأنه إذا لم يتم الإفراج عن الأخرس، فسوف يتم إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وخلال الأيام الأخيرة، طالب فلسطينيون في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، الجهات الحقوقية الدولية، بإنقاذ حياة الأسير الأخرس، في سلسلة تظاهرات ووقفات احتجاجية نظمت تضامنا مع الأسير الأخرس في قطاع غزة وفي مدينتي جنين وطولكرم.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، للتظاهر دعما ومساندة للأسير الأخرس، عند الدوار الأول في مدخل المدينة، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين.


#ماهر الأخرس
#معتقل إداري
#إضراب عن الطعام
#العليا الإسرائيلية

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