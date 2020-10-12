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"حماس": نتواصل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل دائم

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 22:10

"حماس": نتواصل مع القاهرة لفتح معبر رفح بشكل دائم
معبر رفح (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الإثنين، أنها تتواصل مع القاهرة بهدف "إيجاد صيغة لفتح معبر رفح البري، بشكل دائم".

جاء ذلك في مقابلة أجراها الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، مع فضائية "الأقصى" التابعة لحركة "حماس"، ونشرها الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال البزم: "معبر رفح يعمل جزئيا منذ مارس (آذار) الماضي، وهذا أمر صعب على المواطنين الذين لديهم حاجات للسفر".

وأضاف: "نتواصل مع الجانب المصري لإيجاد صيغة لفتح المعبر بشكل دائم وفق إجراءات السلامة والوقاية، والنقاش لا يزال قائما".

وأشار البزم إلى أن هناك "أكثر من 4 آلاف حالة بحاجة ماسة للسفر مُسجّلة لدى هيئة المعابر (تابعة للداخلية)، إلى جانب الكثير من العالقين بالخارج الذين يريدون العودة لغزة".

ومنذ أزمة كورونا في آذار/ مارس الماضي، تغلق السلطات المصرية معبر رفح وتفتحه بين الحين والآخر بشكل استثنائي، لخروج المسافرين الفلسطينيين من القطاع، وعودة العالقين بالخارج.

وحتى الإثنين، وصل عدد الإصابات بكورونا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بالإضافة إلى قطاع غزة المحاصر، 55.951 حالة، تعافى منهم 48.719، في حين بلغ عدد الوفيات 455.

ومن بين الإصابات 4102 في غزة بينها 26 وفاة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.


#قطاع غزة
#القاهرة
#معبر رفح
#مصر

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