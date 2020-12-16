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بأغلبية الأصوات: قرار للأمم المتحدة يعطي الفلسطينيين حقّ تقرير المصير

تاريخ النشر: 16/12/2020 - 21:37

بأغلبية الأصوات: قرار للأمم المتحدة يعطي الفلسطينيين حقّ تقرير المصير
مواجهات مع الاحتلال في بلدة شوفه قضاء طولكرم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، بأغلبية الأصوات، لصالح قرار يعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقال البيان، إن 168 دولة صوتت لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قوله، إن حق تقرير المصير "هو في قلب اهتمام المجتمع الدولي، وهو حق رئيس وغير قابل للتصرف للشعوب، وخاصة للشعب الفلسطيني واقترانه بحق العودة للاجئين وحق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس".

وأشار إلى أن هذا الحق "مرتبط بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري طويل الأمد".

وأضاف المالكي: "التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وممارساتها غير القانونية".

وعبّر عن شكره للدول التي تبنت واعتمدت، وصوتت لصالح القرار، مستنكرا في الوقت ذاته مواقف الدول التي تصوت ضد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان الحقوق الفلسطينية".

والخميس، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 6 قرارات لصالح القضية الفلسطينية بأغلبية ساحقة، تتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والأعمال الاستيطانية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

يذكر أن القرارات تصدر بشكل سنوي عن الجمعية العامة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الجمعية العامة للأمم المتحدة
#قرار يعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير
#الحق في تقرير المصير

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