غزة: 10 وفيات و935 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

توفي 10 أشخاص وسجلت 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي الموجز للفيروس في القطاع أنها فحصت 2088 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين إصابة 935 مواطنا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى 220.

ووفقا للتقرير الوبائي فإن إجمالي الحالات النشطة يبلغ حاليا 8851 حالة، منها 364 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينها 229 حالة خطيرة وحرجة.

وذكر التقرير أن 797 مصابا تعافوا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي المتعافين بلغ 21075 حالة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 30146 إصابة.

إلى ذلك، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف إن "الأسبوعين المقبلين يمثلان عنق الزجاجة في أزمة جائحة فيروس كورونا".

وأضاف معروف إن "حافظنا على الاستقرار في عدد الإصابات ومعها عدد الإصابات الخطيرة، يمكننا القول إننا تجاوزنا مرحلة خطيرة، وخلالهما سيتم تحديد نجاعة الإجراءات المتخذة".

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "وصلت المنظومة الطبية لمرحلة من الانهيار بحيث لا تستطيع تقديم الخدمات الطبية للمصابين وازدياد حالات الوفاة وأن تصل الأمور لسيناريوهات سوداوية سنضطر لخيار الإغلاق الشامل".

ولفت معروف إلى أن دور المواطن هو الدور الأساسي في المعركة ضد هذا الفيروس وهي العنصر الأساسي لنجاح الإجراءات المتخذة في هذا الاتجاه.