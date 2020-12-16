مستوطنون يقتحمون الأقصى ومحاولات لإدخال "الشمعدان" للمسجد

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال، فيما واصلوا محاولة إدخال "الشمعدان" إلى ساحات الحرم القدسي الشريف.

وأفادت دائرة الأوقاف أن 115 مستوطنا بينهم طلبة معاهد يهودية وعناصر مخابرات، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية من الاقتحامات اليومية.

ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة قبل مغادرة ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتواصل مجموعة من المستوطنين محاولاتها لليوم الثالث على التوالي إدخال "الشمعدان" إلى داخل ساحات المسجد الأقصى، وذلك لإقامة مراسيم احتفالية بما يسمى عيد الأنوار "حانوكا".

وقامت مجموعة من المستوطنين الليلة بوضع شمعدان كبير في مدخل باب السلسلة، في محاولة لإدخاله إلى داخل ساحات الحرم.

وأغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة بعد انتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات اليومية والتي تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وكان أعضاء في حزب الليكود قد أرسلوا رسالة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يطالبون بالسماح وبتسهيل وضع وإضاءة شمعدان عيد "حانوكا" داخل المسجد الأقصى.

وسبق أن مددت قوات الاحتلال الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلا من الساعة 1:30.

يأتي ذلك، فيما تتواصل الدعوات للفلسطينيين بالداخل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو القدس والمسجد الأقصى وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

إلى ذلك، رصد تقرير حقوقي 24 اعتداء على دور العبادة والمقدسات، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى 1361 مستوطنا، بحماية قوات الاحتلال.

كما وأبعدت قوات الاحتلال 10 مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، بينهم حراس للمسجد الأقصى ونائب مدير عام دائرة أوقاف القدس ومدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى.