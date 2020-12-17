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كورونا في غزة: 12 حالة وفاة والإصابات اليومية تتخطى الألف

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 10:41

كورونا في غزة: 12 حالة وفاة والإصابات اليومية تتخطى الألف
معدل قياسي بإصابات كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 12 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما سجلت 1015 إصابة بالفيروس، أمس الأربعاء، في أعلى حصيلة يومية تسجل في القطاع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الصحة، في تقرير يومي موجز لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها فحصت 2474 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وتبين إصابة 1015 مواطنا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس إلى 232.

ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي الحالات النشطة حاليا 9109 حالات، منها 329 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينها 215 حالة خطيرة وحرجة.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن 745 مصابا تعافوا خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن إجمالي المتعافين بلغ 21820 حالة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 31161 إصابة.

وفي جانب الإجراءات الوقائية التي يتم اعتمادها، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف إن "الأسبوعين المقبلين يمثلان عنق الزجاجة في أزمة جائحة فيروس كورونا".

وقال معروف إن "حافظنا على الاستقرار في عدد الإصابات ومعها عدد الإصابات الخطيرة يمكننا القول إننا تجاوزنا مرحلة خطيرة، وخلالهما سيتم تحديد نجاعة الإجراءات المتخذة".

وأشار إلى أن نسبة الالتزام العالية في منع التجول يومي الجمعة والسبت تؤسس لأثر صحي جيد.

وأكد معروف أن كل الجهات الحكومية قيمت تجربة منع التجول يومي الجمعة والسبت إيجابيا، عدا المظاهر السلبية في الاستعداد للإغلاق في الازدحام وسيتم اتخاذ إجراءات لمنع هذا الازدحام.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا
#وزارة الصحة
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