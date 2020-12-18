  2. فلسطينيات
  3. أخبار

انتخاب فلسطين لعضوية مكتب "الجنايات الدولية" التنفيذي

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 22:50

انتخاب فلسطين لعضوية مكتب "الجنايات الدولية" التنفيذي
وزير الخارجية الفلسطيني، رياض الماكي. (أ. ب.)
عرب ٤٨ والأناضول
تحرير: عدي محاميد

انتُخبت دولة فلسطين بالإجماع، اليوم الجمعة، عضوا في المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية الدولية، للمرة الثانية على التوالي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده ممثلو 123 دولة أعضاء بالمحكمة في نيويورك، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، عبر البيان، إن "وجود دولة فلسطين في الأماكن المتقدمة والمواقع الأمامية للمنظومة الدولية، بما في ذلك منظومة العدالة الدولية، هو تعبير عن دورها وتمسكها بإعلاء مبادئ القانون الدولي".

وأضاف أن وجود فلسطين يعني أيضا "رفض الحصانة للمجرمين، والحفاظ على القانون الدولي والمنظومة الدولية، ويساهم في ترسيخ مكانة دولة فلسطين بين الأمم والشعوب".

وبحسب المالكي، فإن المكتب التنفيذي للمحكمة الجنائية "يشرف على عمل جمعية الدول الأعضاء، وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما، وحثّ الدول غير الأعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ كل ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المناطة بها".

وقال إن "على المحكمة إنصاف الضحايا ومعاقبة المجرمين بما يضمن حماية المدنيين والعدالة، بما في ذلك في فلسطين التي تشهد استمرارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود دون مساءلة".

كما طالب المالكي، المحكمة بالقيام "بدورها دون ازدواجية في المعايير، وعدم الاكتراث للتهديدات والضغوط التي تهدف إلى ثنيها عن القيام بمسؤولياتها بموجب ميثاق روما".

من جهته، قال رياض منصور، المندوب الأممي الدائم لدولة فلسطين، إن 4 دول آسيوية تنافست على ثلاثة مواقع بالأمم المتحدة، وتم التوافق على إعادة انتخاب فلسطين للمكتب التنفيذي للجنائية الدولية لمدة عامين اعتبارا من العام القادم.

وأشار في حديثه لتلفزيون فلسطين، مساء الجمعة، إلى مشاركة فلسطين في "الانتخابات الجارية لستة قضاة في الجنائية الدولية في لاهاي"، موضحا أن "فلسطين دولة كاملة العضوية وتشارك في التصويت".

وفي 2 كانون الأول/ ديسمبر 2019، انتخبت فلسطين أول مرة عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية خلال اجتماعها في هولندا.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014، ميثاق "روما" وملحقاته المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015.

اقرأ/ي أيضًا | النكبة كذبة...

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فلسطين
#محكمة الجنايات الدولية
#انتخاب
#عضوية

حوارات

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد
د. عاصي: قرار التقسيم حلقة من مشروع استعماري يهدف إلى الاستيلاء على البلد

2020-11-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القدس: خمس وفيات جديدة بكورونا
القدس: خمس وفيات جديدة بكورونا

2020-12-18

رام الله وجنين: مستوطنون يعتدون على فلسطينيّين
رام الله وجنين: مستوطنون يعتدون على فلسطينيّين

2020-12-18

نابلس: تمديد اعتقال الناشط السياسي قتيبة عازم
نابلس: تمديد اعتقال الناشط السياسي قتيبة عازم

2020-12-18

الأكثر قراءة

المدن الإسرائيلية: آلاف الكاميرات بالحيز العام تنتهك الخصوصية

المدن الإسرائيلية: آلاف الكاميرات بالحيز العام تنتهك الخصوصية

2020-12-17
مصرع شابة وإصابة والدها من كفر مصر في حادث طرق قرب دبورية

مصرع شابة وإصابة والدها من كفر مصر في حادث طرق قرب دبورية

2020-12-17
الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

الجريمة الثانية خلال ساعات: مقتل شاب من كفر قاسم رميا بالرصاص

2020-12-17
تضارب الأنباء حول تسوية بين الليكود و

تضارب الأنباء حول تسوية بين الليكود و"كاحول لافان"

2020-12-17
تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا

تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا

2020-12-17