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نابلس: تمديد اعتقال الناشط السياسي قتيبة عازم

تاريخ النشر: 18/12/2020 - 16:08

نابلس: تمديد اعتقال الناشط السياسي قتيبة عازم
عازم
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

مدّدت محكمة الصلح في مدينة نابلس، اليوم، الجمعة، توقيف الناشط السياسي قتيبة عازم مدة خمسة أيام، بحسب ما أعلن "محامون من أجل العدالة".

وعازم معتقل منذ الرابع عشر من كانون أوّل/ديسمبر الجاري، ومدّد اعتقاله أولا بـ48 ساعة.

وأكّد عازم لوكيل الدفاع، المحامية ديالا عايش، أنّ النيابة العامة تحقق معه حول جمع وتلقي أموال وحول مواضيع أخرى تتعلق بآرائه السياسية، بحسب ما جاء في بيان "محامون من أجل العدالة".

والإثنين الماضي، اعتقل الأمن الوقائي عازم من منزله فجرًا، وقال بيان لـ"محامون من أجل العدالة" إنّ عازم تعرّض للتعذيب الشديد وسوء المعاملة عند اعتقاله في مرّات سابقة.

وأطلق البيان نداءً عاجلا إلى رئيس الوزراء الفلسطينيّ، محمّد إشتيّة، بصفته وزيرًا للداخلية للإيعاز لجهاز الأمن الوقائي في نابلس بالإفراج عن قتيبة وعن كافة المعتقلين السياسيين، "وكذلك وقف ملاحقة المواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية".

وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة عازم العام الماضي، وتعرّض خلاله للضرب المبرح والتعذيب ما أدى لكسر نظارته وإصابته بالدوار وعدم الرؤية، وهو ما أكده محامي مؤسسة "الضمير"، مهند كراجة، حينها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نابلس
#محامون من أجل العدالة
#قتيبة عازم

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