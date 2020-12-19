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إصابة متظاهرين بالغاز المسيل للدموع بمسيرة كفر قدوم واعتقال شابين بجنين

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 19:23

إصابة متظاهرين بالغاز المسيل للدموع بمسيرة كفر قدوم واعتقال شابين بجنين
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلق جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قنابل مسيّلة للدموع، خلال مواجهات جرت بين متظاهرين من قرية كفر قدوم (شرقي قلقيلية)، وجنود الاحتلال، وأصيب عشرات المشاركين بحالات اختناق في المسيرة الأسبوعيّة لمقاومة جدار الفصل العنصري.

وأفاد الناطق باسم المقاومة الشعبية بكفر قدوم، مراد شتيوي، بأن عشرات جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه منازل المواطنين، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، شابين من مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة واعتقلت الشابين يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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