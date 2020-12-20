غليك يتقدم اقتحامات المستوطنين للأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين تقدمهم الحاخام يهودا غليك صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي واصلت فرض التقييدات المشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين من الداخل والقدس للأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءا من اقتحامهم لساحات الحرم عبر باب المغاربة، وتجولهم بشكل استفزازي في ساحات الأقصى، وتليهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة.

وتركزت الاقتحامات في منطقة مصلى "باب الرحمة" والمنطقة الشرقية للأقصى، وعند قبة الصخرة، وأدى خلالها المستوطنون طقوسا تلمودية.

وذكرت دائرة الأوقاف أن العشرات من المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وبعض قام بأداء طقوس تلمودية بالجهة الشرقية للمسجد.

وخلال اقتحام المستوطنين للساحات، أوقفت قوات الاحتلال الخاصة شابة في صحن قبة الصخرة وفتشتها وحقيبتها في الساحات.

ومددت سلطات الاحتلال في الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلا من الساعة 1:30.

وبحسب إحصائيات للأوقاف، فإن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر، تصاعد ووصل إلى 1845، حيث سترتفع خلال الشهر الجاري بسبب الاقتحامات المكثفة التي نفذت خلال أسبوع ما يسمى عيد الأنوار "حانوكا".

ويقتحم المستوطنون ساحات الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، وسط أعمال استفزازية، وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال.