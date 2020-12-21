  2. فلسطينيات
  3. أخبار

عريضة أوروبية لإغاثة غزة بكورونا: 9700 إصابة نشطة والوفيات ترتفع لـ271

تاريخ النشر: 21/12/2020 - 10:53

عريضة أوروبية لإغاثة غزة بكورونا: 9700 إصابة نشطة والوفيات ترتفع لـ271
11 حالة وفاة و280 إصابة جديدة بكورونا بآخر 24 ساعة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 280 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة في التقرير حول الحالة الوبائية اليومية بالقطاع، أنه جرى فحص 1080 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلن عن تعافي 478 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 33874 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 9700 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 23903 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 271 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 336 حالة، بينما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 226 حالة.

وللحد من تفشي كورونا في غزة، وقع 24 نائبا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل للسماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما.

ورحب المرصد الحقوقي الدولي ومقره جنيف، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، بتوقيع أعضاء في البرلمان الأوروبي على العريضة، بمن فيهم رئيس وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي النائب مانو بينيدا ونائبته مارغريت أوكين.

وأشار إلى أن النواب الموقعين أعربوا عن قلقهم إزاء التفشي الواسع لجائحة كورونا في قطاع غزة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدخال الأدوية والإمدادات الطبية والوقائية كالكمامات ووحدات العناية المركزة إلى القطاع.

من جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، إن "تفشي جائحة كورونا التي تنتشر كالنار في الهشيم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة يشير إلى الوضع الكارثي في القطاع".

وأضاف "في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، فإن المجتمع الدولي مطالب بتحرك حاسم لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية، وتخصيص جزء من لقاحات فيروس كورونا للقطاع، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أكبر سجن مفتوح في العالم".

وأكد عبده أن "الوضع في قطاع غزة لم يعد مقبولا، وأن على منظمة الصحة العالمية التأكد من حصول الفلسطينيين في القطاع على رعاية صحية لائقة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا
#عريضة
#أوروبا

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 31 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 31 حالة وفاة و1514 إصابة جديدة بكورونا

2020-12-21

الاحتلال يشرد 20 نفرا بعد هدمه منزلين ومنشآت قرب الخليل
الاحتلال يشرد 20 نفرا بعد هدمه منزلين ومنشآت قرب الخليل

2020-12-21

137 مستوطنا يقتحمون الأقصى وشعائر تلمودية بساحاته
137 مستوطنا يقتحمون الأقصى وشعائر تلمودية بساحاته

2020-12-21

الأكثر قراءة

سلالة كورونا الجديدة: إغلاق طويل بإنجلترا وتعليق الرحلات من بريطانيا والصحّة العالمية تحذّر

سلالة كورونا الجديدة: إغلاق طويل بإنجلترا وتعليق الرحلات من بريطانيا والصحّة العالمية تحذّر

2020-12-20
باقة الغربية وجت تشيّعان ضحايا جريمتي إطلاق النار بالغضب والصدمة

باقة الغربية وجت تشيّعان ضحايا جريمتي إطلاق النار بالغضب والصدمة

2020-12-20
نتنياهو: نجاعة

نتنياهو: نجاعة "فايزر" ضد طفرة كورونا ليست واضحة

2020-12-20
تقديرات إسرائيلية: إيران وإدارة بايدن بدأتا حوارا غير مباشر

تقديرات إسرائيلية: إيران وإدارة بايدن بدأتا حوارا غير مباشر

2020-12-20
الهجوم السيبراني: واشنطن تتوعد واتهام لترامب بالخيانة بعد تبرئته روسيا

الهجوم السيبراني: واشنطن تتوعد واتهام لترامب بالخيانة بعد تبرئته روسيا

2020-12-20