عريضة أوروبية لإغاثة غزة بكورونا: 9700 إصابة نشطة والوفيات ترتفع لـ271

توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 280 إصابة جديدة بالفيروس بالقطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة في التقرير حول الحالة الوبائية اليومية بالقطاع، أنه جرى فحص 1080 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلن عن تعافي 478 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 33874 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 9700 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 23903 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 271 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 336 حالة، بينما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 226 حالة.

وللحد من تفشي كورونا في غزة، وقع 24 نائبا في البرلمان الأوروبي على عريضة للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل للسماح الفوري بإدخال مستلزمات مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما.

ورحب المرصد الحقوقي الدولي ومقره جنيف، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، بتوقيع أعضاء في البرلمان الأوروبي على العريضة، بمن فيهم رئيس وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي النائب مانو بينيدا ونائبته مارغريت أوكين.

وأشار إلى أن النواب الموقعين أعربوا عن قلقهم إزاء التفشي الواسع لجائحة كورونا في قطاع غزة، داعين إلى اتخاذ إجراءات فورية لإدخال الأدوية والإمدادات الطبية والوقائية كالكمامات ووحدات العناية المركزة إلى القطاع.

من جانبه، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي رامي عبده، إن "تفشي جائحة كورونا التي تنتشر كالنار في الهشيم في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة يشير إلى الوضع الكارثي في القطاع".

وأضاف "في ظل ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات، فإن المجتمع الدولي مطالب بتحرك حاسم لتسهيل إدخال الإمدادات الطبية، وتخصيص جزء من لقاحات فيروس كورونا للقطاع، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على أكبر سجن مفتوح في العالم".

وأكد عبده أن "الوضع في قطاع غزة لم يعد مقبولا، وأن على منظمة الصحة العالمية التأكد من حصول الفلسطينيين في القطاع على رعاية صحية لائقة".