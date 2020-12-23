اعتداءات المستوطنين بالضفة تتصاعد لليوم الثاني

صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، على المواطنين، ومقدّساتهم، وممتلكاتهم، لليوم الثاني على التوالي، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها واقتحاماتها واعتقالاتها.

وأصيب مساء الثلاثاء، فلسطينيّ بجروح عقب دهسه من قبل مستوطن على مدخل بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وقال شهود عيان إن مواطنا أصيب عقب دهسه من قبل مستوطن، فيما أغلقت سلطات الاحتلال مدخل بلدة نعلين، ومنعت المواطنين من الحركة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وهاجم مستوطنون منازل المواطنين في منطقة بيت اسكاريا "خلة بلوطة"، المحاطة بمجمع مستوطنات "غوش عتصيون" المقام على أراضي جنوب محافظة بيت لحم.

وقال مصدر أمني وشهود عيان إن مجموعة من مستوطني "غوش عتصيون" هاجمت منازل المواطنين في "خلة بلوطة" ما أثار حالة من الخوف، بحسب "وفا".

ورشق مستوطنون مساء الثلاثاء، وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارات المواطنين على الشارع الرئيس في بلدة تقوع شرق بيت لحم بالحجارة.

وقال الناشط الشبابي في تقوع، محمد البدن، إن محموعة من المستوطنين تجمهروا على المدخل الغربي للبلدة وأغلقوه ورفعوا الأعلام الإسرائيلية، ورددوا الهتافات العنصرية بحق الفلسطينين، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى للحاق أضرار بها .

وأضاف البدن أن هذا الهجوم والذي يقع لليوم الثاني على التوالي من قبل المستوطنين، تزامن مع إغلاق مداخل تقوع الثلاثة.

وحاولت مستوطِنة، دهس ثلاثة أطفال أشقاء في منطقة "جبل جالس" بمحاذاة مستوطنة "حفال جال" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.

ونقلت "وفا" عن المواطن راشد التميمي، وهو أحد سكان المنطقة، قوله إن مستوطِنة حاولت دهس ثلاثة طفال أشقاء وهم: غزل محمود برادعية (11 عاما)، ونور (8 أعوام)، ومصطفى (3 أعوام)، أثناء مرورهم من الشارع.

وأضاف أن المستوطنة دخلت بمركبتها الى مدخل الطريق باتجاههم لولا تدخل أحد المواطنين في اللحظات الأخيرة، حيث لاذت بالفرار.

ووضع مستوطنون "كرفانا" على أراضي قرية أم الريحان بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن المستوطنين وضعوا "كرفانا" عند مفترق القرية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، ومحاطة بالمستوطنات.

وأضافت أن قوات الاحتلال والمستوطنين، كثفوا من تواجدهم العسكري خلال الأيام الماضية، في محيط القرية.

وتجمع عشرات المستوطنين قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وعند حاجزي حوارة وزعترة جنوب نابلس، مساء اليوم.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها عند شارع حوارة الرئيسي.

وقال الناطق باسم حركة فتح في حوارة، عواد نجم، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومركبات عسكرية انتشرت على مفارق الطرق وبين المنازل في بلدة حوارة.

وأضاف أن عددا من الجيبات العسكرية تتواجد على دواري عينبوس وبيتا ومفرق طولكرم وحاجز زعترة العسكري، تمهيدا لمسيرة للمستوطنين في شارع حوارة و"يتسهار".

وقالت مديرية أوقاف الخليل إن اعتداءات متكررة نُفّذت من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال على صلاحيات الأوقاف في الحرم، حيث أقدم الاحتلال على تقليم أشجاره،كما تبقي سلطات الاحتلال على "شمعدان" نصبته قبل أيام على سطح الحرم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا وأوقفته عن استكمال حفر بئر لجمع مياه الأمطار، وصادرت معدات الحفر.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل، راتب الجبور بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن سليمان البطاط، خلال عمله في حفر بئر لجمع مياه الأمطار في خربة زانوتا شرق الظاهرية، والقريبة من مستوطنة "عتنائيل" والمنطقة الصناعية للمستوطنات، وصادرت معدات الحفر، بحجة أن المنطقة مصنفة "ج".

يذكر أن منطقة زانوتا في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، مستهدفة من جانب الاحتلال وتم هدم خيم وبركسات للمواشي خلال الأسبوع الماضي في خطوة تستهدف طرد المواطنين منها لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.

وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بركسات ومنشآت تجارية وكراجات قرب قرية السواحرة وفي جبل المكبر والعيزرية، شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن جرافات وآليات لجيش الاحتلال يرافقها عدد من الدوريات اقتحمت كراجات ومنشآت تجارية على طريق وادي النار قرب حاجز "الكونتينر" العسكري، وشرعت بهدمها وتفكيكها ومصادرة محتوياتها. كما هدمت كراجا لتصليح المركبات في جبل الكبر وآخر في العيزرية شرق المدينة.

وقال المقدسي، أكرم فؤاد شقيرات لـ"وفا"، إن بلدية الاحتلال بالقدس هدمت كراج "ميكانيك" لتصليح المركبات مملوكا له مكونا من الطوب والحديد و"الزينكو"، بالإضافة إلى مدخل الكراج في حي الصلعة من جبل المكبر، مضيفا أنها عاثت خرابا وفسادا في أرضه المجاورة خلال عملية الهدم.

وفي العيزرية أفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال هدمت كراجا لتصليح المركبات تعود ملكيته إلى المواطن محمود الباشا في واد الجير، الطريق الرابطة بين بلدات العيزرية والسواحرة وأبو ديس، بحجة عدم الترخيص.

واقتحم 108 مستوطنين، الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت "الأوقاف الإسلامية" بأن عمليات الاقتحام تمت عبر مجموعات من باب المغاربة، وصولا إلى مصلى باب الرحمة، حيث نفذ المستوطنون جولات استفزازية.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة، مساء الثلاثاء، قرب بلدة عورتا، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت على مركبات المواطنين قرب مدخل عورتا، ما تسبب بأضرار لعدد منها، عرف من أصحابها: سليم أقطش من سكان بلدة بيتا المجاورة.

تنديد رئاسيّ

من جانبها، نددت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، باعتداءات المستوطنين في الضفة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.

ووصف المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان، الاعتداءات بـ"الإرهابية، وتسببت بإصابة عدد من المواطنين وإلحاق الضرر بممتلكاتهم".

كما أدان سياسة تهجير العائلات الفلسطينية من منازلهم والاستيلاء عليها في مدينة القدس، ومواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تلك الاعتداءات، مطالبا بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.