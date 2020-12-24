مقتل شاب بإطلاق نار جنوب الخليل

أعلنت الشرطة الفلسطينية، مقتل شاب (19 عاما)، نتيجة تعرضه لإطلاق نار في مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، اليوم الخميس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، أن "الشاب تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء قيادة مركبة في مدينة يطا".

وأوضح أنه "جرى نقله لمستشفى يطا الحكومي ثم إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة متأثرا بجروحه الخطيرة".

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة باشرت التحقيق، وتابع أن "الشرطة باشرت إجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الجريمة حيث تقرر التحفظ على الجثمان وإحالته للطب الشرعي".