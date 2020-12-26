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دون رقابة دولية أو فلسطينية: الاحتلال يعطي الأسرى لقاح كورونا قريبا

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 18:00

دون رقابة دولية أو فلسطينية: الاحتلال يعطي الأسرى لقاح كورونا قريبا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أبلغت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيّين أنها ستبدأ بتطعيمهم ضدّ فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، في اتصال هاتفي مع "وفا"، أنّ إعطاء اللقاح للأسرى سيكون اختياريا وليس إجباريا، مشيرا إلى أن هناك الأسرى سجّلوا أسماءهم في القوائم التي أبدت رغبتها بأخذ اللقاح.

وطالب أبو بكر بأن يشرف أطباء فلسطينيون أو دوليون على تطعيم الأسرى باللقاء، موضحًا أن الجهات المختصة ستراسل الجانب الإسرائيلي بخصوص ذلك.

وأشار أبو بكر إلى أن اللقاح الذي سيعطى للأسرى هو لقاح فايزر الأميركي.

يذكر أن هيئة شؤون الأسرى سجلت إصابة 140 أسيرا منذ بداية الجائحة داخل سجون الاحتلال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الأسرى
#لقاح كورونا
#لقاح فايزر
#الحركة الأسيرة

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