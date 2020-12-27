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الكيلة: الشهران المقبلان سيشهدان ذروة المرحلة الحالية من جائحة كورونا

تاريخ النشر: 27/12/2020 - 23:24

الكيلة: الشهران المقبلان سيشهدان ذروة المرحلة الحالية من جائحة كورونا
وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، بأن ذروة المرحلة الحالية من جائحة كورونا، ستكون خلال الشهرين المقبلين وحتى نهاية شباط/ فبراير المقبل.

وذكرت الكيلة أن الوزارة وضعت خططا لافتتاح أقسام جديدة في المستشفيات وتوسعة أقسام العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد بدء استقبال مرضى كورونا في مستشفيات الهلال الأحمر في نابلس، ونوهت إلى ان المستشفى يضم 70 سريرا، منها 20 خصصت للعناية المكثفة.

وحول الإجراءات الحكومية الأخيرة، قالت الكيلة إن هذه الإجراءات عملت على ضبط الوضع الوبائي بصورة جيدة، وإن المنحى الوبائي بدأ بالتسطح، خاصة في المحافظات الأربع، التي أغلقت بشكل كامل.

وفيما يتعلق بلقاح كورونا، أشارت إلى أن اللجنة الوطنية لشراء اللقاح ستجتمع لبحث آليات الإسراع بالحصول عليه، وأن الوزارة بعثت عدة مراسلات لمجموعة من الشركات المنتجة لهذا اللقاح، والتي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

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#فيروس كورونا
#كورونا في الضفة الغربية

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