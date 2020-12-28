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المحرر النتشة يضرب عن الطعام فور اعتقاله من أمن السلطة

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 15:57

المحرر النتشة يضرب عن الطعام فور اعتقاله من أمن السلطة
معتصم النتشة (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلن الأسير المحرر معتصم النتشة (32 عاما) الإضراب عن الطعام، بعد اعتقاله، اليوم الإثنين، من قبل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في مدينة الخليل.

وأفادت عائلته بأن عملية الاعتقال جرت بعد اقتحام عناصر جهاز المخابرات لمحله التجاري في الخليل.

وسبق أن اعتقلت أجهزة السلطة معتصم النتشة لمدة عامين، حيث خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة شهر برفقة عدد من المعتقلين السياسيين، وبعد الإفراج عنهم مباشرة تم اعتقالهم لدى الاحتلال.

وأصدرت محاكم الاحتلال حكما في حينه بسجنه لثمانية أشهرٍ ودفع غرامةٍ ماليةٍ قيمتها 4000 شيكل.

وتعرض النتشة للتعذيب داخل سجون المخابرات، مما تسبب له بالعديد من المشاكل الصحية أبرزها أمراض في القلب وآلام في الصدر والمفاصل.

ومعتصم متزوج ولديه ثلاثة أطفال، وهو شقيق الشهيد مأمون النتشة الذي استشهد فجر الثامن من تشرين أول 2010، برفقة قائد القسام في الضفة الغربية نشأت الكرمي، وقد نسبت لهما المسئولية عن تنفيذ عملية بني نعيم التي عرفت باسم "سيل النار"، وتبنتها كتائب القسام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الخليل
#معتصم النتشة
#الأمن الوقائي
#اعتقال سياسي
#السلطة الفلسطينية

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