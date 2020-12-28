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غزة: 7 حالات وفاة و477 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 10:16

غزة: 7 حالات وفاة و477 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع متواصل بإصابات ووفيات كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 7 مواطنين متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 477 إصابة جديدة بالفيروس في مختلف محافظات القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الإثنين.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع أنه جرى فحص 1754 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 702 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

ولفتت الوزارة في تقريرها الوبائي إلى أن الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 38614 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 10729 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 27545 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 340 حالة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 327 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 195 حالة.

وفي الضفة الغربية، قال مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الصحة في رام الله أسامة النجار إن الحالة الوبائية ما زالت صعبة "ونحن في منتصف العاصفة".

وأوضح النجار في حديث لوسائل الإعلام إن لدى وزارة الصحة القدرة على إجراء 15 ألف فحص يوميا "لكن نعاني الآن من إحجام الناس عن الفحوصات".

وأكد أن الأعراض الحادة للإصابة بالفيروس أصبحت تظهر على فئة الشباب بشكل متزايد، والذين لا يعانون من أية أمراض مزمنة.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة قالت، أمس الأحد، إن الحالة الوبائية لهذه المرحلة كانت متوقعة، وتم التحذير منها ومدى خطورتها منذ شهر سبتمبر الماضي، وستبلغُ ذروتها خلال الشهرين القادمين حتى نهاية شباط/فبراير المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا

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