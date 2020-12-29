الاحتلال يعتقل 16 مواطنا بالضفة ويلاحق العمال عند الجدار

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما صعد جنود الاحتلال من ملاحق العمال عند جدار الفصل العنصري لمنع من الدخول للعمل بالبلاد.

وأفاد نادي الأسير بأن حملة الاعتقالات تمركزت في محافظة رام الله، بينما تصاعدت وتيرة الاقتحامات والتفتيشات في محافظتي نابلس والخليل، وأوضح نادي الأسير أنه تم اعتقال 16 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وخلال ملاحقة جنود الاحتلال للعمال الفلسطينيين عند الجار، أصيب، صباح اليوم الثلاثاء، عامل برصاص الاحتلال قرب بلدة برطعة قضاء جنين.

وقال العامل رأفت ياسر صلاح (27 عاما)، من بلدة برقة قضاء نابلس ، إنه خلال عبوره البوابة المحاذية لبرطعة أطلق جنود الاحتلال النار عليه مما أدى لإصابته بعيار ناري في الساق الأيسر.

وأشار إلى أنه تم نقله إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، ووصف الأطباء اصابته بالمتوسطة.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، 6 منهم من البيرة وهم: عبد الله متولي، وعصام الطاهر، ورامي فضايل، ويوسف فواضلة، وطارق فياض، وسالم البادي.

واعتقلت المواطنين فادي الطرشة وهادي الطرشة من حي الارسال، وحنين نصار من حي الطيرة.

كما اعتقلت تلك القوات أربعة مواطنين من قرية دير أبو مشعلا، وهم: محمد عبد الله ونجله حازم، ومحمد فايق عطا، وجبريل عمر زهران.

أما في شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام سالم العارضة من بلدة عرابة قضاء جنين خلال حملة مداهمات وتفتيش في منازل عدد من المواطنين.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد مرعي من قراوة بني حسان، وذلك بعد اقتحام منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي مردة وبروقين في محافظة سلفيت، وفتشت عددا من المنازل، وأخذت قياساتها.

وأوضح رئيس مجلس مردة بسام ابداح، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزل المواطن فهيم محمد ابداح الواقع بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي للبلدة، وأخذت قياساته، بعد اخراج أفراد العائلة إلى العراء وسط البرد القارس، لعدة ساعات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين، وداهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، وأخذت قياسهما.

الجدير بالذكر أن المنازل التي فتشتها قوات الاحتلال لديها تراخيص بناء، وتقع في المناطق المصنفة"B".

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا، وفتشت عددا من منازل المواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة إذنا، وفتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: جبريل الجياوي، ومالك عواودة، وجمال أحمد أبو أسعد.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية، وعدة أحياء في مدينة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في مدنية نابلس، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، وفتشت عددا من منازل المواطنين في حي رأس العين، وشارع كشيكة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد عويضة من منزله في حي الثوري ببلدة سلوان.