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غزة: 10 وفيات و711 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 10:40

غزة: 10 وفيات و711 إصابة جديدة بكورونا
إجراءات وقائية للحد من كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 10 أشخاص في قطاع غزة متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 711 إصابة بالفيروس في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة في تقرير يومي للحالة الوبائية أنها أجرت 2055 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أشارت إلى تعافي 995 حالة من المصابين بالفيروس، أمس الثلاثاء.

وذكرت الوزارة في تقريها أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 39867 إصابة، والحالات النشطة 10176 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 29335 حالة، والوفيات 356 حالة.

وأفاد التقرير الوبائي بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 310 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 170 حالة.

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة عن استمرار الإجراءات المفروضة للحد من كورونا بالإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، وحظر للتجوال اليومي من الساعة السادسة والنصف مساء.

وفي الضفة الغربية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان وصول أولى دفعات لقاح "كورونا".

وأضاف الشخرة، أن الوزارة راسلت الدول التي تشرف على إنتاج لقاحات فيروس "كورونا"، وأبرزها "استرازينيكا وموديرنا وفايزروسبوتنيك"، وطلبت شراء 4 ملايين جرعة ستصل تباعا خلال الأشهر المقبلة، منوهًا إلى أن 100 ألف جرعة ستخصص لخط الدفاع الأول المكون من الطواقم الطبية، إلى جانب أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة وكبار السن وعناصر الأمن.

وأكد أن وزارة الصحة كانت تود الحصول على لقاح موحد إلا أن الشركات المصنعة لا يمكن أن توفر حاجتنا منها في فترة قريبة، وقال إن "اللقاح الذي سيصل أولا إلى فلسطين هو الأفضل".

وقال إن لجنة الطوارئ العليا ستلتئم خلال اليومين القادمين للنظر في التوصية الصادرة عن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة بتمديد الإغلاق لفترة أخرى بهدف تسطيح المنحنى الوبائي.

وأكد أن وزارة الصحة قادرة على إجراء الفحص الخاص بالسلالة الجديدة من الفيروس، إن كان في المختبر المركزي في رام الله أو من خلال نقاط الفحص على المعابر للقادمين من الدول التي انتشرت فيها تلك السلالة.

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