بظل الإغلاق بكورونا: مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين

واصلت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال رغم الإغلاق الشامل الذي تواصل سلطات الاحتلال فرضه في القدس المحتلة بحجة كورونا، فيما حجبت سلطات الاحتلال المسجد عن الفلسطينيين.

وأفادت الأوقاف الإسلامية أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وانتهاء بباب السلسلة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت من الفلسطينيين من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين، وكذلك نصبت الحواجز على الطرقات المؤدية لبوابات المسجد الأقصى وفرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد بحجة الحد من فيروس كورونا.

وأغلقت قوات الاحتلال باب المغاربة بعد أن اقتحم المستوطنون ساحت الحرم بالفترة الصباحية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم" ومنهم من قام بأداء شعائر تلمودية قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وفرضت سلطات الاحتلال منذ الأسبوع الماضي إغلاقات مشددة شاملة على مدينة القدس والبلدة القديمة بدعوى مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، ومنع أي شخص من التجول أبعد من كيلو متر عن محيط بيته.

وأشارت الناشطة المبعدة عن المسجد الأقصى هنادي حلواني، إلى أن إجراءات الاحتلال التعسفية بحق المقدسيين مقابل تسهيلات اقتحام المستوطنين للأقصى يؤكد أن السبب الحقيقي لكل هذا التشديد وإبعاد المصلين هو التفرد بالمسجد الأقصى.

ودعت حلواني أهالي البلدة القديمة إلى التواجد في المسجد الأقصى قائلة "هذا يجعل الحمل كبيرا على أهلنا في البلدة القديمة وكل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى".

وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها المستوطنين تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد مددت الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية ضمن اقتحامات الفترة المسائية.

وكانت "جماعات الهيكل" قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأميركي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وتتواصل الدعوات لعموم الفلسطينيين في الداخل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى التوافد للقدس والأقصى وإعماره بالمصلين، وإفشال لمخططات المستوطنين.