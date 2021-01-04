غزة: نفاد مادة فحص مخبريّ يهدّد حياة حديثي الولادة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، نفاد مادة فحص مخبريّ ضروريّ خاصّ بحديثي الولادة، مؤكّدة أن ذلك يهدّد حياة الأطفال، في القطاع المُحاصَر.

وقال مدير عام الخدمات الطبية المساندة التابعة للوزارة، أيمن الحلبي: "نحذر من التداعيات السلبية على صحة الأطفال حديثي الولادة بعد نفاد مخزون مادة فحص P.K.U المخبري".

وذكر في بيان أن "الفحص يتم إجراؤه للأطفال في الأسبوع الأول من ولادتهم، لتحديد معدل الأحماض الأمينية الضرورية للنمو وتكوين الدماغ وتطور الإدراك".

وأشار إلى أن "تأخير عملية التشخيص والفحص للمواليد يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة على صحة الأطفال قد تصل إلى التخلف العقلي".

وناشد الحلبي، كافة الجهات المعنية، "توفير مادة الفحص لتمكين إجرائه لحديثي الولادة وتجنيبهم انتكاسات تأخر النمو العقلي".

وبفعل سنوات حصار الاحتلال الإسرائيلي الـ14 على غزة، يعاني القطاع الصحي من نقص "حاد" في الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يقوّض من فرص مواجهة خطر تفشي الأمراض بشكل كبير، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ومؤسسات حقوقية.