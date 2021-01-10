  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين 

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 21:50

كورونا في القدس: وفاتان و157 إصابة خلال يومين 
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي مقدسيّان وأصيب 157 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليومين الأخيرين، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء الأحد.

وقال الجبريني إنّه "تم اليوم (الأحد) تسجيل حالتي وفاة بالبلدة القديمة وصورباهر".

وأفاد "بارتفاع عدد الوفيات بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا في القدس منذ آذار/ مارس الماضي إلى 168حالة".
وذكر الجبريني أنه "تم تسجيل 76 إصابة أمس (السبت)، و81 إصابة اليوم (الأحد)، مقابل تسجيل 316 حالة شفاء، ليصل عدد الإصابات النشطة حاليا في المدينة إلى 1317 حالة".

وحول حملة اللقاحات التي بدأت في المدينة الأسبوع الماضي، قال الجبريني، إنها ستتجدد حالما تصل الشحنات الجديدة من اللقاحات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في القدس
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مخيّم شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
مخيّم شعفاط: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2021-01-10

أوقاف القدس تحذّر: أعمال حفر مستمرّة في ساحة البراق
أوقاف القدس تحذّر: أعمال حفر مستمرّة في ساحة البراق

2021-01-10

الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و699 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و699 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-10

الأكثر قراءة

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

ليبرمان: نتنياهو يخطّط لما هو أشدّ من اقتحام الكابيتول

2021-01-09
العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

العنف يضرب في الرينة والبعنة والجواريش وجسر الزرقاء

2021-01-09
مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالدريجات في النقب

2021-01-09

"انخفاض ثابت ومستمر في معدلات الإصابة قد يؤدي إلى رفع الإغلاق"

2021-01-09
شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

2021-01-09