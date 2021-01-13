الاحتلال يجرف أراضٍ زراعيّة وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء للمستوطنين

اقتحمت جرافات جيش الاحتلال، اليوم الاربعاء، أراض زراعيّة واقتلعت أشجارا شرقي بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن "جرافات الاحتلال جرفت حوالي ثمانية دونمات واقتلعت أكثر من 80 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة القرن شرقي البلدة تعود ملكيتها الى المواطن عصام فائق حسن أبو عياش".

وأشار عوض، إلى أن الاحتلال كان يسمح للمزارع أبو عياش العمل في أرضه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيته لهذه الأرض التي تبعد عن شارع الخليل القدس أكثر من كيلو متر، وعن الشارع الالتفافي حوالي 3 كيلو مترات.

تجريف أراضٍ (وفا)

وفي سياق منفصل، أصيب مسن ونجله بالرأس، صباح اليوم الأربعاء، بعد اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب المبرح، في خربة الطويل شرق قرية عقربا، جنوبي شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن عددًا من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب على المواطنين الذين بدأوا بحراثة أراضيهم في الخربة، ما أدى إلى إصابة أب وابنه من قرية المجدل بجروح في الرأس، نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان عدد من المستوطنين، بدأوا منذ يومين بحراثة أراضي المواطنين في خربة الطويل، في محاولة للاستيلاء عليها.