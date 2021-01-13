  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعيّة وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء للمستوطنين

تاريخ النشر: 13/01/2021 - 13:39

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعيّة وإصابة مسن فلسطيني إثر اعتداء للمستوطنين
إصابة مسن فلسطيني (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحمت جرافات جيش الاحتلال، اليوم الاربعاء، أراض زراعيّة واقتلعت أشجارا شرقي بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن "جرافات الاحتلال جرفت حوالي ثمانية دونمات واقتلعت أكثر من 80 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة القرن شرقي البلدة تعود ملكيتها الى المواطن عصام فائق حسن أبو عياش".

وأشار عوض، إلى أن الاحتلال كان يسمح للمزارع أبو عياش العمل في أرضه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو يمتلك الأوراق الثبوتية لملكيته لهذه الأرض التي تبعد عن شارع الخليل القدس أكثر من كيلو متر، وعن الشارع الالتفافي حوالي 3 كيلو مترات.

تجريف أراضٍ (وفا)

وفي سياق منفصل، أصيب مسن ونجله بالرأس، صباح اليوم الأربعاء، بعد اعتداء المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي عليهما بالضرب المبرح، في خربة الطويل شرق قرية عقربا، جنوبي شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان، بأن عددًا من المستوطنين وجنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب على المواطنين الذين بدأوا بحراثة أراضيهم في الخربة، ما أدى إلى إصابة أب وابنه من قرية المجدل بجروح في الرأس، نقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكان عدد من المستوطنين، بدأوا منذ يومين بحراثة أراضي المواطنين في خربة الطويل، في محاولة للاستيلاء عليها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الخليل
#أراض زراعية
#فلسطين
#استيطان
#جرافات الاحتلال

حوارات

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: 9 وفيات و437 إصابة بكورونا أمس الثلاثاء
غزة: 9 وفيات و437 إصابة بكورونا أمس الثلاثاء

2021-01-13

الاحتلال ينفذ أعمال مسح هندسية بالأقصى وقبة الصخرة
الاحتلال ينفذ أعمال مسح هندسية بالأقصى وقبة الصخرة

2021-01-13

جريح برصاص الاحتلال بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس
جريح برصاص الاحتلال بالخليل واعتقالات بالضفة والقدس

2021-01-13

الأكثر قراءة

"يسرائيل هيوم": علي سلّام يترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود

2021-01-12
وفاة ملك القمار وناشر

وفاة ملك القمار وناشر "يسرائيل هيوم" شيلدون أدلسون

2021-01-12
استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

استطلاع: المعسكر المناوئ لنتنياهو قادر على تشكيل حكومة

2021-01-12
بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

بسمة طبعون: الشرطة تفرّق مظاهرة احتجاجية ضدّ قتلها شابًّا

2021-01-12
إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

إسرائيل تستبعد هجوما أميركيا ضد إيران قبل رحيل ترامب

2021-01-12