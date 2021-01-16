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أوروبا تدعو الاحتلال إلى تسهيل إجراء الانتخابات في القدس

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 22:47

أوروبا تدعو الاحتلال إلى تسهيل إجراء الانتخابات في القدس
عباس ومدير لجنة الانتخابات ("وفا")
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، الاحتلال الإسرائيلي إلى تسهيل إجراء الانتخابات الفلسطينيّة العامّة "في كل الأراضي الفلسطينيّة".

ورحّب الاتحاد الأوروبي بتحديد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أيار/مايو وفي تموز/يوليو.

ونقل بيان للمتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عنه قوله "إنه نبأ محل ترحيب".

وجاء في البيان أن "الاتحاد الأوروبي قدّم في السنوات الأخيرة دعما متواصلا لعمل لجنة الانتخابات المركزية وموّلها من أجل التحضير لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل الفلسطينيين"، وهو "يبدي استعداده للتعاون مع الأطراف المعنيين من أجل دعم العملية الانتخابية".

وأضاف المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي يدعو كذلك السلطات الإسرائيلية إلى تسهيل إجراء هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية".

ودعا عباس "لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة إلى البدء بإطلاق حملة انتخابية ديموقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس".

لكن لم يتّضح إن كان الاحتلال الإسرائيلي سيسمح للمقدسيين بالتصويت في الانتخابات، علمًا بأن الاحتلال سمح بذلك في في عامي 2005 و2006.

وأكد المتحدث باسم وزير الخارجية الأوروبي أن "المؤسسات الديموقراطية التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة ضرورية لتقرير المصير وبناء دولة فلسطينية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، أما الاستحقاق الرئاسي فسيجرى في 31 تموز/يوليو.

وفي 31 آب/أغسطس تستكمل انتخابات المجلس الوطني الذي يضم أكثر من 700 عضو يمثّلون الشعب الفلسطيني.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


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