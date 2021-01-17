كورونا بغزة: 6 وفيات و212 إصابة جديدة بآخر 24 ساعة

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 212 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 1770 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد.

وأفادت الصحة، في تقريرها اليومي المتعلق بالحالة الوبائية لفيروس كورونا في غزة، بتعافي 360 مصابا بالفيروس، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 40893 حالة.

وذكر التقرير الوبائي أن الإجمالي التراكمي لمصابي كورونا في القطاع، بلغ 47791 إصابة، بينها 6414 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 484 حالة وفاة.

ووفقا للتقرير، فإن إجمالي الحالات المصابة بكورونا والتي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 173 حالة، من بينها 90 حالة خطيرة وحرجة.

إلى ذلك، قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية ياسر بوزية، إن "مطاعيم فيروس كورونا التي ستدخل إلى فلسطين يجب أن تكون حاصلة على اعتراف منظمة الصحة العالمية".

وأضاف بوزية في حديث إذاعي، اليوم الأحد، "نحن في فلسطين لا ننظر إلى توفير الطعم وإنما إلى جودته وفعاليته العالية، وبالتالي المطاعيم التي ستدخل البلاد ستكون حاصلة على اعتراف الصحة العالمية".

وقال بوزية "فلسطين عضو أساسي بمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات المعنية بهذا الأمر،) نقوم بعمل دراسة حول هذه المطاعيم والتجارب التي تمر بها، وإذا ما قارنا بين اللقاحات التي أعلن عنها والمرخصة عالميا نجدها تؤدي نفس الفعالية".

وحول حالة الخوف من تعاطي اللقاحات، قال بوزية إن "الجميع ينظر إلى السرعة التي تم توفير فيها هذه اللقاحات، ولكن هذا مرتبط بانتشار المرض عالميا، حيث كان هناك تشارك بالمعلومات بين الدول منذ ظهور المرض في الصين، إضافة التقدم التكنولوجي الذي ساعد في سرعة ذلك".