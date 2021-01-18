لضمان حق التصويت: لجنة الانتخابات الفلسطينية تدعو للتسجيل بسجل الناخبين

دعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية المواطنين، اليوم الإثنين، للتسجيل في سجل الناخبين إلكترونيا، لضمان حقهم في التصويت.

وأكدت اللجنة أن التسجيل في سجل الناخبين شرط أساسي لضمان حقهم في التصويت والترشح في الانتخابات العامة الرئاسية، والتشريعية والمحلية.

وبينت اللجنة، أنه بإمكان كل مواطن إدراج اسمه في سجل الناخبين، أو تعديل بياناته "إلكترونيا" من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.

ودعت اللجنة الحاصلين على بطاقة هوية من وزارة الداخلية الفلسطينية وغير مسجلين في السجلات الانتخابية، إلى إدراج بياناتهم لضمان حقهم في التصويت.

وأوضحت أن شروط إدراج البيانات في سجل الناخبين أن يكون المسجل حاملا الهوية الفلسطينية الصادرة عن وزارة الداخلية الفلسطينية، ويبلغ من العمر 17 عاما أو أكثر، وعنوانه في الهوية مطابق للهيئة المحلية التي يرغب بالتسجيل والاقتراع فيها.

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الجمعة الماضية، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاثة مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشار المرسوم إلى أنه يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

وبدورها، رحبت حركة حماس في بيان لها بصدور المراسيم الرئاسية بشأن الانتخابات العامة، وأكدت حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه.