الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خمسة مقدسيين من العيسوية بينهم سيدة وأب ونجله، خلال عملية دهم واقتحام تعسفية.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الخاصة والشرطة انتشروا في شوارع العيسوية وأمام منازل المواطنين، ونفذوا عمليات دهم واقتحام تخللها اعمال عربدة وعنف قبل أن يعتقلوا خمسة مواطنين.

وأوضحت أنه من بين المُعتقلين أب ونجله، وسيدة، وذلك بعد مداهمة وتفتيش منازلهم مستخدمة الكلاب البوليسية، وهم: الشابين عرفات أحمد مصطفى، ومحمد نائل عبيد، ووسيم نايف عبيد، وابنه نايف، بالإضافة إلى امرأة لم تعرف هويتها.