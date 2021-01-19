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لقاء بين فتح وحماس في قطر قبل اجتماع القاهرة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 20:40

لقاء بين فتح وحماس في قطر قبل اجتماع القاهرة
عباس وهنية خلال لقاء سابق (توضيحية من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، بعقد لقاء قريب بين قيادة الحركة مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، بالعاصمة القطرية الدوحة، قبيل لقاء الفصائل بالقاهرة، لبحث الانتخابات.

وتعقد الفصائل الفلسطينية اجتماعا بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع شباط/ فبراير المقبل، لمناقشة سبل إنجاح الانتخابات الفلسطينية التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر المصدر الذي وصفته وكالة "الأناضول" للأنباء بالمطلع دون أن تورد اسمه، أن "الرجوب سيحل بالدوحة في زيارة رسمية، يلتقي على هامشها قيادة حركة حماس (لم يذكر الاسم) تمهيدا لاجتماع الفصائل في القاهرة".

ولفت إلى أن اجتماع الدوحة سيناقش عددا من الملفات وأهمها الحريات والانتخابات، دون أن يحدّد موعدا لذلك.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤخرا، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني.

وستُجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 أيار/ مايو، والرئاسية في 31 تموز/ يوليو، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس، ولم تتضح آلية إجراء الأخيرة.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقتها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.

ومنذ عام 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع الشهر الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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